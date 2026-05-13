【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月12日、自身のInstagramを更新。長男で俳優の中山翔貴と、三男との3ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】中山秀征の58歳元宝塚美人妻「お父さんの面影がすごい」長男＆三男との3ショット◆白城あやか、長男、三男との3ショット披露5月11日の投稿で、夫で俳優の中山秀征と次男で俳優の中山脩悟からの母の日のプレゼントを公