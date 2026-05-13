暑さで葉が焼けたキャベツ 岡山市では13日、今シーズン一番の気温を記録し、暑くなりました。先週ごろから前年より気温が高い日が多く、暑さによる影響が野菜にも出始めています。 （松木梨菜リポート）「岡山市のハクサイ畑です。ハクサイの葉が茶色くなっていて焼けているのが分かります」 岡山市東区の一所懸命農園では、葉が焼けたり虫がついたりして出荷ができないものが増えています。原因は「暑