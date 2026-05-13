今週に入って暑さのレベルが一段上がり、熱中症への注意喚起をしていく時期となってきました。東杜和気象予報士のお天気メモはこちらです。「暑さ指数とは？」夏になると耳にする言葉ですが、あまり深く解説されず、きちんと意味を分かっている方は多くはないと思います。そこで今回は、暑さ指数を深掘りします。 暑さ指数とは簡単に言うと、熱中症の危険度を表す指数です。指数によって活動の指針があり、例えば、暑さ指数が