ドル指数上昇、２００日線に達する＝ロンドン為替 ドル指数は連日の上昇となっている。きょうは東京午前の98.264を安値にロンドン朝方までは前日NY終値98.298を挟んだ揉み合いが続いた。ロンドン時間に入るとドル高方向に動意付き、足元では98.540まで上昇している。上値を抑えていたポイントである200日線（98.536）に到達した。この水準を明確に上抜けるのかどうかを確認したいところだ。 ドルインデックス＝98.54(+0.24