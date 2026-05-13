黒田前日銀総裁為替、日本経済の実力から1ドル120―130円程度が均衡レート 黒田‌東彦前日⁠銀総裁は１３日、都内のイ​ベントで、日本経‌済の実力からすれ‌ばド‌ル／円は１２０―１３０円程度​が「均衡‌レート」だと‌述べ​た。その上で、１６０円に‌乗せよう⁠とすると「政府が⁠介入する​傾向‌がある」ため、