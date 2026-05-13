米男子プロバスケットボールリーグＮＢＡブルズの河村勇輝が１３日、寝具などを販売する西川株式会社が都内で行った創業４６０周年ビジョン説明会にゲストで登場。２０２４年から「睡眠コンディショニングサポート契約」を締結し、支援を受ける河村は「睡眠はトレーニングや食事と同じですごくコンディションに大事なもの。競技の一部、トレーニングの一部だと思っています」と笑顔で話した。福岡第一高時代はスタメン入りのご