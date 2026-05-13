◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と佐渡ケ嶽部屋の力士が、千葉・松戸市の部屋近くの用水路で脱輪していた自動車を救出していたことが１３日、分かった。朝稽古が行われていたこの日午前８時過ぎ頃、部屋近くの用水路に自動車が脱輪。その様子を琴桜が偶然目撃し、すぐに部屋の若い衆を稽古場から呼び出し、ともに救出を始めた。最初は琴桜を含めた計６人で持ち上げようとするも、持ち上がらず