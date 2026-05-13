◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムのレイエスが３試合連続となる６号２ランを放った。２―０の３回無死一塁、小島の真ん中付近、１３５キロカットボールを完璧に捉え、バックスクリーンに直撃する推定飛距離１２７メートルの特大弾。「カウント有利でしたが、逆風なので無理をせずフォアボールでも良いと考えて、甘いボールを狙っていました。結果的にホームランになって良かったです」。打球速