今年1月、栃木県佐野市の国道で、トラックの荷台から茶殻が飛散し、11台の車がスリップするなどして1人が死亡した事故で、トラックの運転手と委託していた会社の役員が書類送検されました。この事故は今年1月、佐野市高橋町の国道で、走行中のトラックの荷台に積んでいた茶殻が路上に飛散し、後ろを走っていた車がスリップするなどしたもので、78歳の男性が死亡したほか、3人が重軽傷を負いました。警察は積み荷が規定の量を超過し