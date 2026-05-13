映像制作会社の社員の男が運転免許証を偽造したうえで、CM撮影のために訪れた青森市でレンタカーを借りたとして逮捕されました。逮捕されたのは映像制作会社「WOLFAGE」の社員の足立宰容疑者（39）で、去年10月、運転免許証を偽造し、その翌月、CMの撮影のために訪れた青森市で偽造免許証を使ってレンタカーを借りた疑いがもたれています。警視庁によりますと、足立容疑者は先月、東京・台東区で、警察官からの職務質問で運転免許