漫画家・村上もとか氏が描く剣道青春漫画の金字塔『六三四の剣』の完全新作読切が、20日から漫画アプリ『サンデーうぇぶり』に掲載されることが決定した。タイトルは『六三四の剣 ファイナル』となり、20日に前編、6月3日に後編が配信され、40年ぶりの完全新作となる。完全新作は、何故、夏木六三四と東堂修羅が再び剣をもって向かい合うのか、その様子が描かれ、ビジュアルも解禁された。【画像】ヒロインが可愛い！サンデーう