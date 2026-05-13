共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者に「調子に乗って刺されないように」などとSNSに投稿し脅迫したとして、50代の男性が書類送検されたことがわかりました。警視庁に書類送検されたのは、関東地方に住む50代の男性会社員です。捜査関係者によりますと、男性は去年11月、X上で「しんぶん赤旗」の記者に対し「顔もあちこち出ているから、調子に乗って刺されないように、前後左右、気を付けていないといけない」と投稿し、脅迫した