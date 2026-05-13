1日3回のビデオ通話…正直、かなりしんどいですよね。紗奈さんが用事の最中でも、義父母からの着信は容赦なし。「年寄りの楽しみを奪うな」なんて言葉まで飛び出して、断るに断れない状況になっています。ビデオ通話ひとつでここまで追い詰められてしまうなんて、この先どうなっていくのか気になりますよね…。>>【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母(ウーマンエキサイト編集部)