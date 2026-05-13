【ソウル＝藤原聖大】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ出場のため訪韓する北朝鮮チームを応援する市民団体に対し、韓国政府が約３億ウォン（約３２００万円）を支援することが、政府関係者への取材で分かった。左派の李在明（イジェミョン）政権は歓迎ムードを演出し、南北の関係改善につなげたい考えだ。政府関係者によると、応援団を構成する離散家族団体や南北交流団体などからの要請を受け、チケット代や応援グ