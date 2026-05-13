最高裁判所＝2023年9月4日、東京都千代田区最高裁は13日、オンラインカジノで賭博をしたとする常習賭博罪などで在宅起訴された新潟簡裁判事の森本暁史被告（52）について、罷免のため弾劾裁判にかけるよう国会の裁判官訴追委員会に訴追請求した。同委員会は今後、調査した上で弾劾裁判所に訴追するかどうかを決める。弾劾裁判で罷免判決を受ければ9人目。最高裁は、裁判官弾劾法が定める罷免の要件「裁判官としての威信を著し