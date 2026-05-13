秋篠宮さまは福島県を訪れ、東日本大震災や原発事故で被災した農家と交流されました。13日午後1時ごろ、「大日本農会」の総裁を務める秋篠宮さまは福島市にあるナシ園を訪問されました。この農家は15年前、東京電力福島第一原発の事故で被災し、風評被害に苦しむ中、いち早く除染作業に取り組んだ経験があり、秋篠宮さまは「大変でしたね」「これからも体を大切に頑張ってください」などと労われました。また、南相馬市のシクラメ