ファミリーレストラン「ココス」では、2026年5月14日から6月下旬までの期間限定で、「チョコミン党フェア」を開催します。ス〜ッと爽やかなチョコミントのデザートたちチョコミントを愛する"チョコミン党"たちから大好評のフェアが今年も開催。チョコミントを存分に味わえるパフェやテイクアウト可能なフラッペなど、デザート5品がラインアップされています。しかも、デザートにかけることでミントのスースー感をアップする"スーパ