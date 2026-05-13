ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月12日から始まったキャンペーンを紹介します。「かむかむレモン」無料券など5つが登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月12日から18日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5つあります。1つめの対象商品は、森永乳業「森永アロエヨーグルト」（118g）と「ビヒダスヨーグルトざく盛り10種フルーツ