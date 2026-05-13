いよいよ2026年5月16日から24日までの9日間、大規模建築体験イベント「東京建築祭2026」が開催されます。3回目となる今年は、開催エリアに渋谷を追加。参加建築数も過去最多の151件にボリュームアップ。特別公開される東京の名建築を巡り、建築や街の魅力を再発見できる祭典です。5月13日現在、当日の建築めぐりに役立つパンフレットを無料配布しています。建築巡りの計画に役立つ！パンフレットの紙面では、各建築の公開情報やガ