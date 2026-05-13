人気インフルエンサー・MINAMIが5月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。印象的な“ぱっつん前髪”の整え方を解説した。 （関連：【画像あり】「ぱっつん前髪」の作り方をノーカット解説するMINAMI） MINAMIは現在19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、若すぎると話題の母「みみママ」や姉・妹との動画も好評で、人気を集めている。 今回の動画では、ファンからの要望が多