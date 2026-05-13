2月のタイ・バンコク公演を皮切りにスタートしたONE OK ROCKのアジアツアー『ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026』。ソウル、シンガポール、マニラとまわってきたツアーが、4月25日、26日、台北に上陸した。 （関連：【写真あり】日本のアーティストとして初の偉業！台湾のドーム会場を掌握、6万以上のファンが熱狂のONE OK ROCK――規格外のライブ） 会場は、台北の観光