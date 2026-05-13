山形県山辺町の幼稚園では、きょう、恒例の田植え体験が行われました。子どもたちの元気な様子をカメラ片手に取材してきました。 【写真を見る】園児が田植えに挑戦！食育だけど…まずは元気に泥遊び！？田んぼに触れて成長をみせてくれた園児も（山形・山辺町） 山辺町にあるゆりかご幼稚園では、食育の一環で田植えから稲刈りまでの体験を通じて、お米ができる過程を学んでいます。 きょうは、園児たちが園の目の前にある