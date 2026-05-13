FIFAワールドカップ2026の審判員に選出された三原純副審が13日に都内でメディア対応を行い、意気込みを語った。6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026に、荒木友輔主審とともに、三原副審は国際サッカー連盟（FIFA）から副審として選出された。「本当に大変光栄な機会を頂戴して、嬉しく思っております。自分に現地で与えられた役割を一つ一つ精一杯果たしていって、大会の成功に少しでも協力できたらと思っております」と