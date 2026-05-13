リヴァプールに所属するイングランド代表DFジョー・ゴメスの去就は不透明なようだ。12日『スカイスポーツ』や『ミラー』など複数のイギリスメディアが伝えている。近年のチームを支えてきたエジプト代表FWモハメド・サラーとスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンが今シーズン限りで退団することとなったリヴァプール。さらにはブラジル代表GKアリソンや生え抜きのイングランド代表MFカーティス・ジョーンズにも移籍