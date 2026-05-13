【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月よりTBS系で放送中のMrs. GREEN APPLE初の冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』。 同番組は初回放送でXの“世界トレンド1位”を記録するなど、大きな話題を呼んでいるが、このたび4月20日放送回で披露された「クスシキ」のライブパフォーマンス映像が、オフィシャルYouTubeにて特別公開された。 ■妖艶さが際立つ圧巻のパフォーマンスは必見 同曲はTVアニメ『