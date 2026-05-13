【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が17thシングル「Kind of love」（5月20日発売）に収録される「Empty」のMVを5月15日0時にオフィシャルYouTubeで公開することが決定。同時に音源の先行配信もスタートする。 ■「Empty」は17thシングル「Kind of love」に収録 「Empty」はひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲。四期生・平岡海月が初めてセンタӦ