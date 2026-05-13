●Ｋ＆Ｏエナジ [東証Ｐ] 6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●大和ハウス [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●オルガノ [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●三井住友ＦＧ [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式