13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の6万3070円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては202.11円安。出来高は1640枚となっている。 TOPIX先物期近は3904.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.98ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63070