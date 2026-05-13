死者・行方不明者49人を出した「8・6水害」から33年です。本格的な梅雨のシーズンを前に、被害が大きかった鹿児島市の国道10号沿いで、大雨を想定した訓練が行われました。訓練は、1993年に発生した「8・6水害」を教訓として、本格的な梅雨のシーズンを前に毎年行われています。「8・6水害」では、国道10号沿いの鹿児島市の花倉・竜ヶ水の地域で土砂災害が発生し、甚大な被害が出ました。訓練には、鹿児島市の消