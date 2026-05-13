中国メディアの快科技によると、中国のインターネット上でこのほど、国際サッカー連盟（FIFA）の公式ウェブサイトに中国語版がないことが話題となった。米国、カナダ、メキシコの共催で行われるFIFAワールドカップ（W杯）2026の開幕まで1カ月を切る中、中国ではこれまでのところ放映に関する公式発表がないため、サッカーファンをやきもきさせている。その背景にあるのが、出場チームが32から48に増加し、試合数も64から104に増加