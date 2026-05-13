中国科学院大連化学物理研究所が5月10日に明らかにしたところによると、同研究所が開発した「高比出力の陰極閉鎖型空冷燃料電池スタック」技術が同日、大連で科学技術成果の鑑定を通過しました。この新型スタックは産業用ドローン向けに設計された軽量化・高出力・空冷散熱などの特徴を持つ「水素エネルギーの心臓」であり、産業用ドローンの航続時間を2倍以上延ばすことができるとのことです。低空経済（高度1000メートル以下の低