お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）の妻で元AKB48でタレントの西野未姫（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」とし、「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！」と感謝。さらに「2人のママになれて