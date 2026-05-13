熊本県八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、逮捕された男が代表を務める建設会社が、賄賂を贈ったとされる業者から総額約5億8000万円で工事を請け負っていたことが明らかになりました。 【写真を見る】【続報】八代汚職事件代表が逮捕された建設会社が贈賄側から5.8億円の工事下請け事件との関連は？ そもそもの逮捕容疑は？ この事件は、八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）や八代市の建設会社役員、園川忠助容疑者