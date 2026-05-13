日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の認識不足により、ボブスレー男子が2月のミラノ・コルティナ五輪の出場権を逃したのを機に3月に立ち上がった「ボブスレーの未来を切り開く選手の会」が13日、東京都内で会見を開いた。前日には一連の問題の聞き取り調査中に不適切発言を行ったことが判明した北野貴裕氏（62）が会長職を辞任。合わせて日本オリンピック委員会（JOC）の副会長職も辞任していた。会見に臨んだのは