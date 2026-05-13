確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、法務省は自民党にあらためて修正案を提示しました。会合は今も続いています。法務省案の修正は3回目となりますが、自民党議員の主張に大きく歩みよった内容となりました。自民党鈴木司法制度調査会長「様々な書き方もある中で、私としてはそれなりのものが出てきたという認識でおります」13日の会合で、法務省は、検察官の抗告つまり不服申し立てを