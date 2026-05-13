お笑いタレント・永野（51）が12日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）に向けて、まさかの“問題発言”をする場面があった。オンラインサロンやクラウドファンディング、著書の全文公開など、芸能界で異例とされてきたことを率先して取り入れてきた西野。しかしいまいち活動が評価されていないことが、心に引っかかってい