北京で明日から米中首脳会談が行われます。トランプ政権にとってはどのような成果が期待されるのでしょうか。ワシントンの専門家に聞きました。【映像】米中首脳会談へ トランプ氏“中国企業との合意”に注力アメリカン・エンタープライズ研究所のクーパー氏「トランプ大統領は米中の経済関係、特に中国企業との合意の発表に注力している。同行するアメリカ企業のCEOの中にはボーイング機や大豆、その他農産物の購入について発表