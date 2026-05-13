小田急電鉄は13日、2028年ごろの運賃値上げを検討していると明らかにした。工事などの費用や人件費の上昇を踏まえて利用者にも負担を求める。実現すれば05年4月以来、約23年ぶりの運賃改定となる。鉄道業界では値上げが相次いでおり、小田急も続く格好だ。東京都内で記者会見した水吉英雄取締役常務執行役員は「サービスの安全を保って、鉄道事業の持続可能性を高めるために運賃改定は必要だ」と話した。値上げ幅については言