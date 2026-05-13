「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（１３日、平和島）木村仁紀（３３）＝滋賀・１１１期・Ａ１＝は２走９点条件の勝負（準優進出ボーダーを得点率７・００で想定した場合）駆けだが、「大丈夫だと思います」とニッコリ。「ターン出口の一瞬のところだけ舟がめくれる感じがあるけど、そこさえ直れば中堅より上か上位に近い仕上がりにはなると思います。徐々に合わせられていると思うし、あと１走するかしないかでいけると思う」と前を向