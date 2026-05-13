◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）4場所ぶりに三役に復帰した東小結・若隆景（30＝荒汐部屋）が東前頭4枚目・大栄翔（32＝追手風）を押し出し、2019年九州場所での新入幕以来6年半ぶりに初日から4連勝とした。立ち合いから踏み込んで、突っ張られても前進した。心身の充実を証明するような取り口。「下からという意識で相撲が取れた。また明日集中して上がりたい」。落ち着いた口調で振り返った後、初日から