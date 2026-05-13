＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館 【映像】実際の取組の様子土俵際、両腕をがっちりと厳しく極められ、顔を歪めて耐え続ける力士の姿に館内が騒然となった。あまりに強烈な「極め」の攻防に「腕が折れちゃう」「痛そう」と悲鳴に近い声が上がったが、絶体絶命のピンチをしのいで一瞬の隙を突いて鮮やかな逆転劇を演じた幕内力士の執念に、館内割れんばかりの拍手が送られた。前頭十枚目・伯乃富士（伊