国会議事堂（資料写真）大手製菓メーカーのスナック菓子包装の白黒化など中東情勢混迷を巡る原油由来ナフサの調達難の影響が広がる中、１３日の国会では高市早苗政権の対応をただす質問が神奈川県関係議員から相次いだ。閣僚は「供給の目詰まり」を強調したが、「そもそもの品薄」などを指摘する野党側との認識のずれが浮き彫りとなってきた。衆院外務委員会では中道改革連合の原田直樹氏（比例南関東）が中道、立憲民主、公明