大相撲夏場所４日目（１３日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝安治川）が幕内一山本（３２＝放駒）を退けて初日から４連勝。一山本に攻め込まれる場面もあったが、最後ははたき込みで相手を土俵にはわせた。取組後は「（立ち合いで）ちょっと当たりがうまくいかなかった。しっかり白星が取れたのは大きい」と安堵の表情。４連勝にも「一番一番ですから。確実にやっていきたい」と気持ちを引き締めた。審判長を努めた浅