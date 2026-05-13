「意志を感じるおヒゲですね」「目力がすごいｗ」と話題となっているのは、ファンタジーに登場しそうな『触手のようなヒゲ』を持つ猫ちゃんの光景。驚いたようななんともいえない猫ちゃんの表情も可愛いと注目を集めることに。投稿は57万表示を突破し、見た人に笑顔を届けています。 【写真：ぺちゃ顔猫の『ヒゲ』が伸びた結果…想像以上に『ファンタジー感満載な光景』】 『触手』のようなおヒゲが話題に！