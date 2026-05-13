Youtubeチャンネル「ネコスキーコフ」に投稿されたのは、とある日の父ちゃん（コフ）、母ちゃん（ヨメコフ）と元野良猫おーちゃんさんとの触れ合いの様子。母ちゃんに撫でられてうっとりしていたおーちゃんを父ちゃんも撫でてみたら…まさかの豹変ぶりが捉えられており、記事執筆時点で600回以上再生され、「お父さんはダメなんですね（汗）」「ドンマイ」「やっぱり男の子だね」と多くのコメントが寄せられてい