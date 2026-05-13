岡山県金融機関防犯連合会定例総会 岡山県警本部(岡山･北区内山下) 岡山県警と県内の金融機関が連携し、強盗や特殊詐欺などの防犯対策について協議しました。 岡山県警の難波隆弘生活安全部長は「特殊詐欺を防ぐ最後のとりでとして、利用客への積極的な声掛けなどをお願いしたい」と協力を呼び掛けました。 岡山県では2026年1月から3月までの間、144件の特殊詐欺が発生しています。被害額は約12億8220万円で、前年