モデルで女優のシエナ・ミラー(44)が第3子を出産したことを明らかにした。シエナには元パートナーで俳優のトム・スタリッジとの間に13歳の娘マーロウがおり、現在の交際相手であるモデルで俳優のオリ・グリーンとの間には2歳の娘もいる。昨年末に妊娠を発表していたが、最新作「トム・クランシー／CIA分析官ジャック・ライアン 灰色の正義」のプロモーション中に出産を報告。性別や名