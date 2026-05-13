スペイン１部Ｒマドリードが、ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３１）を獲得候補に挙げていることが１３日、分かった。今季無冠に終わったＲマドリードは、来季に向けて今季ベンフィカ（ポルトガル１部）を率いたジョゼ・モウリーニョ監督（６３）の招へいが決定的。守田のリストアップは、ポルトガルでしのぎを削った世界的名将直々の指示とみられる。守田は２２年夏に加入したスポルティングで、４シーズン目を