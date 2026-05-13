◆ファーム・リーグ中地区ハヤテ４―３西武（１３日・ちゅ〜るスタジアム清水）プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは、西武を４―３で下した。阪神から今季ハヤテに入団した野口恭佑外野手（２５）が、勝ち越し打を含む３打数３安打３打点の活躍を見せた。３―３の７回１死三塁。甘く入ったスライダーを中前へ運び、勝ち越し打を放った。「一本出てよかったです」と汗をぬぐった。この日は第１打席で四球を選び、第２打