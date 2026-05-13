◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）ヤクルト打線が３戦連続完封中の阪神・高橋遥人のゼロ行進を止めた。初回１死二塁で今季２度目の３番に座った増田が中前へ適時打を放ち先制。「得点圏だったので積極的にいきました。初回に先制できてよかったです」とコメント。一塁側ベンチでは池山監督が最前列まで飛び出して手をたたき、喜びを表した。４月２９日の同戦で３安打完封負けを喫している左腕から得点をも